Le président Ilham Aliyev : La Guerre patriotique a une fois de plus montré au monde la solidarité Turquie-Azerbaïdjan

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a restauré son intégrité territoriale. Nous avons réglé la guerre par des moyens politico-militaires, la guerre et le conflit du Haut-Karabagh, c’est déjà du passé, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son adresse à la nation à l’occasion de la Journée de commémoration.

Soulignant que l'Azerbaïdjan n'a plus d'unité territoriale appelée Haut-Karabagh, le chef de l’Etat a dit : Si quelqu'un veut ressusciter un mort appelé « Haut-Karabagh », il peut le faire sur son territoire, y créer une organisation, une république, une communauté baptisée « Haut-Karabagh ». Nous le reconnaîtrons, mais pas en Azerbaïdjan ! Ce problème a été résolu. C’est moi qui le dis, le président de la République d’Azerbaïdjan, Commandant suprême des forces armées. Tout le monde doit tenir et tiendra compte de ces paroles.

Le président azerbaïdjanais a exprimé sa profonde gratitude à la Turquie, pays frère, qui avait apporté le plus grand soutien à l’Azerbaïdjan pendant 44 jours. « La Turquie et le peuple turc frère ont été solidaires de l'Azerbaïdjan depuis les premières heures des affrontements et ont exprimé leur soutien à l'Azerbaïdjan. Les déclarations faites par les dirigeants turcs et mon frère, le président Recep Tayyip Erdogan, ont constitué un grand soutien politique pour nous, nous ont donné une force supplémentaire, et nous ne l'oublierons jamais. La Guerre patriotique de 44 jours a une fois de plus montré au monde la solidarité Turquie-Azerbaïdjan. Nous remercions tous les autres pays pour leur soutien politique. », a souligné Ilham Aliyev.