Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva se recueillent devant la tombe du leader national Heydar Aliyev VIDEO

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Le 27 septembre, Journée de commémoration, le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont visité l'Allée d’Honneur où ils se sont recueillis devant la tombe d’Heydar Aliyev, grand fils et leader national du peuple azerbaïdjanais, architecte et fondateur de l’Azerbaïdjan indépendant moderne, homme d'État éminent.

Le président de la République et la première dame ont rendu hommage à la mémoire du leader national, déposant des fleurs devant sa tombe.