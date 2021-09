Ilham Aliyev: Nos soldats et officiers héroïques, qui nous ont offert cette Victoire, sont notre source de fierté

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Le fascisme arménien a été détruit, mais ses formes sont visibles. C'est une tendance très dangereuse, premièrement pour l'État arménien. Je l’ai dit, je le répète aujourd'hui, Journée de commémoration, devant la mémoire de nos martyrs, si nous voyons que le fascisme arménien renaît, si nous voyons qu'une nouvelle source de danger existe pour notre peuple, notre État, sans aucune hésitation nous détruirons à nouveau le fascisme arménien. Que tout le monde le sache ! Le « Poing de fer », devenu symbole de la guerre et de la victoire, est sur place, que personne ne l'oublie ! a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son adresse à la nation à l’occasion de la Journée de commémoration des martyrs de la Guerre patriotique.

« Chers compatriotes, je m'incline une fois de plus devant la mémoire de tous nos martyrs, devant les âmes des martyrs des première et deuxième guerres du Karabagh, je demande à Allah de leur accorder sa miséricorde. Nous avons vengé les victimes de la guerre sur le champ de bataille. Nos soldats et officiers héroïques, qui nous ont offert cette Victoire, sont notre source de fierté. Leur héroïsme, leur exploit et leur abnégation sont déjà devenus une épopée », a précisé le chef de l’Etat.

Le président azerbaïdjanais a souligné que désormais nous vivrions comme un pays vainqueur et un peuple vainqueur, que nous construirions et restaurerions les territoires libérés. « La vie revient déjà sur ces territoires, les gens y retournent. Notre tâche principale est, aujourd'hui, d'assurer ce retour dans les plus brefs délais. Je voudrais terminer mon discours par les mots qui font partie intégrante de notre victoire: Le Karabagh est à nous ! Le Karabagh, c'est l'Azerbaïdjan ! », a déclaré Ilham Aliyev.