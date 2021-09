Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 27 septembre un coup de fil du Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan à l’occasion de la Journée de commémoration.

Le Président turc a de nouveau exprimé ses condoléances au Président azerbaïdjanais pour les soldats tombés en martyrs pendant la Guerre patriotique. Recep Tayyip Erdogan a également présenté ses félicitations pour la glorieuse victoire de l’armée azerbaïdjanaise dans la Seconde guerre du Karabagh.

Le Président Ilham Aliyev a remercié le chef de l’Etat turc et a salué une fois encore le soutien politique et moral apporté par le président turc à son pays pendant la Guerre patriotique.

Les chefs d'Etat ont exprimé leur confiance que les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie continueraient à se développer et à se renforcer dans toutes les directions.