La mémoire des victimes de la Guerre patriotique commémorée à Strasbourg

Strasbourg, 28 septembre, AZERTAC

La mémoire des martyrs ayant sacrifié leur vie pendant la Guerre patriotique pour l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan a été commémorée à Strasbourg le 27 septembre, Journée de commémoration.

D’abord, une minute de silence a été observée en hommage à la mémoire des martyrs azerbaïdjanais. Ensuite, l'ambassadeur Fakhraddin Ismayilov, représentant permanent d’Azerbaïdjan auprès du Conseil de l’Europe, a abordé la Guerre patriotique, qui a commencé le 27 septembre. Le courage de tous les héros tombés dans la guerre pour l'intégrité territoriale et l'avenir prospère du pays a été évoqué avec une profonde gratitude, et il a été dit que leur mémoire vivrait à jamais dans le cœur du peuple azerbaïdjanais.

Puis, Jean-Emanuel Medina, docteur en droit et avocat au Barreau de Strasbourg, a souligné que la libération des territoires azerbaïdjanais à la suite de la Guerre patriotique était une juste cause de l’Azerbaïdjan en vertu du droit international, et qu'il considérait cet événement historique comme un rétablissement de la justice.