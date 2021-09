Ilham Aliyev : La Russie comprend notre préoccupation concernant le réarmement de l'Arménie

Bakou, 28 septembre, AZERTAC

La Russie comprend notre préoccupation concernant le réarmement de l'Arménie, a dit le président de la République Ilham Aliyev dans son interview accordée à l’agence turque Anadolu.

« Lorsque nous avons entendu parler de ce problème, nous avons immédiatement posé nos questions à la partie russe et nous avons déclaré que nous nous intéressions à ce problème. Cependant, nous avons été informés que cette déclaration publiée dans la presse arménienne ne reflétait pas la vérité. Le ministre russe de la Défense n'avait pas prononcé de tels propos. C'est un autre acte horrible de la propagande arménienne. Aucun mot de ce genre n'avait été prononcé. Nous avons été officiellement informés qu'un tel plan n'existait pas. Concernant l'armement gratuit de l'armée arménienne, nous avons reçu une réponse suffisante de la Russie. Nous avons retiré cette question de l'ordre du jour. », a fait savoir le chef de l’Etat.

Le président azerbaïdjanais a indiqué que l'Arménie n'avait pas renoncé à ses actes répréhensibles. « Tout d'abord, ce mensonge est une très grosse erreur. Si vous diffusez les paroles que le ministre russe de la Défense n'a pas dites, c'est au moins une irresponsabilité, c'est une provocation. Deuxièmement, nous l'avons vu plusieurs fois pendant l'occupation, nous l'avons vu également après l'occupation. Le lobby arménien opérant en Arménie et en Russie œuvre chaque jour pour créer une fissure dans les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Tous les jours, régulièrement. Leur travail quotidien est de diffamer l'Azerbaïdjan, de propager une image négative de l'Azerbaïdjan dans la presse russe, de jeter une ombre sur les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Ils pensent qu'ainsi les forces vengeresses pourraient se soulever à nouveau et nous faire la guerre. Mais ils ont tort. Premièrement, les relations Russie-Azerbaïdjan sont suffisamment élevées et nous discutons ouvertement de toutes les questions, au niveau des présidents, des ministres de la défense et au niveau des ministres des Affaires étrangères. Nous nous mettons immédiatement en contact et résolvons tout problème qui dérange une partie. », a souligné le président de la République.

« Aujourd'hui, je peux dire que dans les relations Russie-Azerbaïdjan, il n'y a aucun problème lié à la résolution d'un problème urgent. Car, ces relations sont assez positives. Ces efforts de propagande de l'Arménie ne leur apporteront pas de réussite. La Russie comprend notre préoccupation concernant le réarmement de l'Arménie », a déclaré Ilham Aliyev.