Le président Ilham Aliyev : L'Arménie devrait comprendre la réalité concernant les frontières

Bakou, 28 septembre, AZERTAC

Au cours de la période d'occupation de 30 ans, seulement deux missions d'enquête ont été envoyées pour élaborer un rapport. Tous les crimes commis par les Arméniens ont été mentionnés dans ce rapport. La dernière mission a été effectuée il y a près de 10 ans, a précisé le président Ilham Aliyev dans son entretien accordé à l’Agence Anadolu.

Le chef de l’Etat a déclaré : « Nous avons demandé à plusieurs reprises aux coprésidents du groupe de Minsk de renvoyer des missions. Ils se rendaient compte de l’installation illégale qui s'y opérait. Des Arméniens ont été amenés de Syrie, du Liban et d'autres pays et s'y sont installés. C'est un crime de guerre. Selon toutes les conventions internationales, il s'agit d'un crime de guerre. Ceux qui ne l’ont pas vu pendant 30 ans sont, bien sûr, soit aveugles, soit hypocrites. »

« Nous nous sommes revenus dans notre patrie ancestrale. Nous n'y étions pas pendant 30 ans. Si l'Arménie dit que la frontière passe là-bas, pourquoi n'y avait-il personne ? Si c'est la frontière, viens garder la frontière. Nous sommes arrivés, nous nous sommes installés dans ces montagnes, et selon nos cartes, nous nous sommes installés dans nos propres terres. Si l'Arménie pense différemment, laissons-la s'asseoir à la table, discutons-en, négocions. Cela prendra un an, cela prendra 5 ans, cela prendra 30 ans, qui sait ? Encore une fois, je reviens sur ce sujet, l'Arménie devrait comprendre la réalité concernant les frontières. Elle devrait bientôt accepter nos conditions et résoudre ce problème afin que chacun sache où est sa frontière », a ajouté le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.