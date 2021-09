Bakou, 29 septembre, AZERTAC L’Azerbaïdjan a déclaré à plusieurs reprises qu’il était prêt à établir le dialogue avec l’Arménie. Pas seulement établir un dialogue, mais également prêt à travailler sur un accord de paix à venir entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son interview sur France-24 en commentant la rencontre des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais et arménien. Soulignant que la guerre était déjà terminée et que le conflit avait été résolu, le chef de l’Etat a ajouté : « Nous devons donc maintenant lancer de nouvelles activités dans la région pour la rendre plus prévisible, plus stable et plus sûre. La rencontre des ministres des affaires étrangères des deux pays est un bon indicateur. Un bon indicateur de cet effort. J’espère que cette rencontre ne sera pas la seule, mais qu’elle sera le premier jalon d’un nouveau processus. Le processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et un processus qui peut, qui doit donner une nouvelle dimension aux larges coopérations dans la région du Sud-Caucase ».

AZERTAG.AZ : Le président azerbaïdjanais: Nous devons donc maintenant lancer de nouvelles activités dans la région pour la rendre plus prévisible, plus stable et plus sûre

© Pour l’utilisation il faut se référer avec les liens hypertextes

Si le texte contient des fautes, ayez la bonté d’en sélectionner pour nous envoyer en appuyant sur les touches ctrl + enter