Le président Ilham Aliyev : Nous devons parler de l’avenir, de la paix et de la façon dont nous pouvons rendre notre région plus sûre et stable

Bakou, 29 septembre, AZERTAC L’Azerbaïdjan n’a jamais, même durant la guerre, durant l’occupation, n’a jamais rejeté aucune demande de contact de haut niveau. Bien au contraire, nous pensons que des communications de cette nature permettent de répondre aux questions des deux côtés. Ces discussions peuvent également être la base de nouveaux développements dans la région, a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview exclusive accordé à France-24. « Notre position est d’aller de l’avant. Nous pensons que le conflit est résolu. Il ne doit pas avoir du retour du passé, de signes de revanchisme en Arménie. Nous devons parler de l’avenir, nous devons parler de la paix et de la façon dont nous pouvons rendre notre région plus sûre et stable », a dit le chef de l’Etat. Le président de la République a fait savoir qu’en général, les contacts entre les dirigeants des deux pays étaient organisés par le Groupe de Minsk de l’OSCE, ajoutant que c’était ce groupe qui avait proposé l’agenda, qui avait organisé la rencontre. Il a dit que mais si les coprésidents du Groupe de Minsk proposaient une rencontre de cette nature, l’Azerbaïdjan ne s’y opposerait pas.

