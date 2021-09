Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev reçoit le Premier ministre géorgien VIDEO

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 29 septembre le Premier ministre géorgien Irakili Garibachvili, en visite en Azerbaïdjan.

Ayant salué le Premier ministre géorgien, le président Ilham Aliyev a dit :

-Cher Monsieur le Premier ministre, c'est un grand plaisir de vous voir. Bienvenue en Azerbaïdjan. Je suis heureux de vous revoir dans notre pays. Nous nous voyons pour la deuxième fois cette année. Nous avons également eu plusieurs conversations téléphoniques sur des questions importantes de nos relations bilatérales. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre dialogue. Le dialogue politique entre les deux pays frères a toujours été actif et continue de l'être. Nous coopérons étroitement sur les questions de politique étrangère, en particulier dans notre région, où il y a maintenant de nouveaux défis et opportunités.

Bien entendu, le renforcement des liens politiques entre nos pays est important non seulement pour nos peuples, mais aussi pour toute la région. J'ai jeté un coup d’œil sur quelques données et j'ai vu que nous avons de bons progrès dans le développement économique, les échanges commerciaux augmentent. Une réunion de la commission intergouvernementale se tiendra aujourd'hui. Je suis convaincu que cette réunion couvrira de nombreux domaines importants, passera en revue le travail accompli et planifiera nos prochaines démarches.

Nous sommes très heureux du climat d'investissement très positif dans votre pays, des réformes économiques qui vous permettent d'aborder de nombreux problèmes sociaux et économiques. Je voudrais également féliciter votre gouvernement pour le grand succès que vous avez obtenu en matière de développement dans tous les domaines en Géorgie. En tant qu’amis et frères, nous sommes très ravis de voir ces processus de développement et nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre gouvernement, du succès dans vos nouvelles entreprises.

Bien sûr, nous parlerons aujourd'hui des domaines traditionnels de notre coopération, tels que le pétrole et le gaz, l'électricité, les transports. Ce sont des projets déjà mis en œuvre, et maintenant nous voyons les avantages de ces projets. Cela a créé un format très particulier de coopération entre nos pays. Parce que ces projets sont importants non seulement pour nos pays, mais aussi pour de nombreux pays de la région eurasienne. Je suis convaincu que la visite d'aujourd'hui donnera un nouvel élan à notre coopération.

Je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation à effectuer une visite dans notre pays. Bienvenue une fois de plus !

Le Premier ministre Irakli Garibachvili a déclaré :

- Monsieur le Président, merci de nous avoir invités. Je suis très heureux d'être ici à Bakou. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux et votre hospitalité. C'est une excellente occasion de parler de nos relations bilatérales qui sont parfaites. Comme vous l'avez mentionné, nous sommes amis, frères. Aujourd'hui, nous tiendrons également la 8e réunion de la Commission économique et discuterons de nos relations bilatérales en développement.

Il ne fait aucun doute que la Géorgie souhaite renforcer nos relations bilatérales dans les domaines politique, économique, culturel et autres. Nous sommes également intéressés par la paix et la stabilité dans la région. Ce sera la base d'un développement économique fort.

C'est ma deuxième visite en Azerbaïdjan cette année. Monsieur le Président, comme vous l'avez mentionné, nous nous sommes entretenus plusieurs fois au téléphone. Je suis sûr qu'aujourd'hui, nous discuterons de nombreuses questions concernant notre avenir. Je suis sûr que ce sera une autre rencontre fructueuse. Je vous remercie encore !

Ensuite, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili ont eu un déjeuner de travail.