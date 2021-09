Chronique de la Guerre patriotique : le 30 septembre

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le 27 septembre 2020, en réponse à la provocation à grande échelle des forces armées arméniennes le long de la ligne de front, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une contre-attaque, appelée plus tard « Poing de fer ». La Guerre patriotique ayant duré 44 jours a mis fin aux 30 ans d'occupation et s’est soldée par la restauration de notre intégrité territoriale. La grande victoire remportée sous la direction du Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, a été écrite en lettres d'or dans notre histoire.

L’AZERTAC présente la chronique de la Guerre patriotique.

• Le président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont rendu visite aux militaires blessés à la suite de la provocation militaire arménienne et placés à l’Hôpital militaire central du ministère de la Défense.

• Le président du Conseil européen, Charles Michel, a téléphoné au président Ilham Aliyev. Le président azerbaïdjanais a informé Charles Michel de la situation relative à la provocation militaire en cours de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Le chef de l’Etat a déclaré que l'armée azerbaïdjanaise menait des contre-offensives.

• Le ministère de la Défense de la République d'Azerbaïdjan a publié une information représentant la poursuite par l’armée azerbaïdjanaise des opérations de contre-attaque. Selon cette information, depuis le début de ces opérations militaires, près de 2300 militaires ennemis ont été tués et blessés, environ 130 chars et autres véhicules blindés, plus de 200 pièces d'artillerie, lance-roquettes, mortiers, environ 25 systèmes de défense anti-aérienne, 6 postes de commandement et d’observation, 5 dépôts de munitions, environ 50 ouvrages et dispositifs antichars, plus de 55 véhicules ont été détruits et mis hors de combat. Huit systèmes de lance-roquettes multiple « Grad » ont été mois hors de combat.

• Selon le Parquet général azerbaïdjanais, un civil a été tué et trois autres ont été blessés dans des tirs d'artillerie ennemie dans la ville de Horadiz, ce qui a porté le nombre de morts à 15 et celui de blessés à 49.