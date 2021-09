Le président Ilham Aliyev : La Chine est un partenaire fiable et un pays ami

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à son homologue chinois Xi Jinping à l’occasion de l’anniversaire de fondation de la République populaire de Chine.

A cette occasion, le président Ilham Aliyev a présenté, en son nom et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses meilleurs vœux au président Xi Jinping et, à travers lui, au peuple chinois ami.

« Aujourd'hui, la Chine, avec sa croissance polyvalente et dynamique, s'est imposée parmi les nations avancées du monde. Des programmes et des projets d'infrastructure à grande échelle, mis en œuvre sous votre direction clairvoyante, ont contribué à la croissance constante de la puissance économique et de la réputation internationale du pays, ainsi qu'à l'évolution de la Chine. L'énorme plateforme de coopération transnationale – « La Ceinture et la Route », qui s'est concrétisée à votre initiative, contribue à l'élargissement des relations économiques et commerciales dans l'espace eurasien.

Pour l'Azerbaïdjan, la Chine est un partenaire fiable et un pays ami. Se soutenir conjointement en faisant preuve de confiance mutuelle et de solidarité tout au long de la pandémie de COVID-19 a été une manifestation évidente de nos relations d’amitié solides.

Nous attachons une importance particulière au développement des relations Azerbaïdjan-Chine et à l'approfondissement de notre coopération. En ce sens, nous sommes ravis que nos liens, qui ont de traditions anciennes et riches, deviennent encore plus larges et plus riches. L'implication des entreprises chinoises dans la restauration et la reconstruction des régions économiques du Zenguézour oriental et du Karabagh, les nombreux résultats obtenus dans les domaines des transports, de la logistique, des infrastructures, des investissements, de l'énergie et autres, et les perspectives futures témoignent du niveau élevé du partenariat azerbaïdjano-chinois.

Je suis convaincu que nos actions dans le cadre de l'initiative « La Ceinture et la Route » et de notre coopération fructueuse, fondée sur la confiance et le soutien mutuels, sur le plan bilatéral et multilatéral, se poursuivront avec succès grâce à nos efforts conjoints et serviront les intérêts de nos peuples », lit-on dans le message de félicitations du président azerbaïdjanais.