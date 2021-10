Le renforcement du partenariat économique avec la République tchèque fait l’objet de discussions

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikayil Djabbarov, a rencontré la délégation conduite par le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jakub Kulhanek.

Lors de la rencontre il a été souligné que l’Azerbaïdjan accordait de l’importance aux liens avec la République tchèque, l’importance des visites et des discussions mutuelles dans le développement de la coopération entre les deux pays a été mise en valeur. Mettant l’accent sur le potentiel pour le renforcement du partenariat économique et commercial, Mikayil Djabbarov a dit que la Commission mixte sur la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République tchèque constituait une plate-forme utile à cet égard. Il a été déclaré qu'il existait de nombreuses possibilités pour élargir la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce, de l'industrie, des transports et du transit et du tourisme. En outre, il est possible de coopérer avec des entreprises tchèques aussi dans l'industrie automobile, les projets « ville intelligente » et « village intelligent ».

Le ministre azerbaïdjanais a donné des informations sur le climat des affaires et d’investissements favorable, les travaux de reconstruction dans les territoires libérés, le couloir de Zenguézour et la zone de libre-échange d'Alat, et a invité les entreprises tchèques à coopérer activement avec les entreprises azerbaïdjanaises.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jakub Kulhanek, a dit que les deux pays entretenaient une coopération mutuellement bénéfique et étaient des partenaires stratégiques, partageant ses points de vue sur l'élargissement des relations.

Les parties ont discuté des activités de la Commission intergouvernementale, du développement de la coopération commerciale et du partenariat sur les projets d'investissement.