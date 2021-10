Le président Ilham Aliyev : Malheureusement, l'Arménie n'a pas encore répondu positivement à nos initiatives de paix

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous sommes prêts à rencontrer directement le Premier ministre Pachinian. En fait, des négociations et des contacts ont commencé. Il existe un format de coopération au niveau des vice-premiers ministres d'Azerbaïdjan, d'Arménie et de Russie, et ce format est consacré à l'ouverture des communications, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son entretien accordé à l’agence de presse espagnole EFE.

« Les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais se sont également rencontrés récemment en marge de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était la première fois depuis la fin de la guerre. Selon les informations que j’ai reçues de notre ministre, je pense que la rencontre a été constructive et encourageante. Notre position reste inchangée après la fin de la guerre. Nous souhaitons établir des relations normales avec l'Arménie sur la base de la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale des deux pays », a fait savoir le président azerbaïdjanais.

Le chef de l'État a déclaré que l'Azerbaïdjan était prêt à commencer immédiatement la délimitation des frontières et puis, après la fin de ce processus, leur démarcation.

« Nous avons également exprimé notre volonté de commencer à travailler avec l'Arménie sur un futur accord de paix. Toutes ces initiatives ont été soulignées à plusieurs reprises par moi-même et d'autres responsables azerbaïdjanais. Mais, malheureusement, l'Arménie n'y a pas encore répondu positivement. Notre position reste donc la même et il y a quelques étapes, mais je pense que nous aurions pu faire plus de progrès cette année », a-t-il précisé.