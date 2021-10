Le président Ilham Aliyev : Je suis prêt à parler à Pachinian quand il sera prêt

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Je suis prêt à rencontrer Pachinian. Si la partie arménienne est prête, moi aussi je suis prêt. Nous avons eu une rencontre début de l’année, tenue dans un format tripartite à l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Je suis prêt à parler à Pachinian à tout moment quand il sera prêt.

« Je suis ouvert à ces discussions, et je pense que cela peut être un bon signe que la guerre est terminée et que la page est tournée. C'est très important. Car, nous voyons et entendons encore des déclarations dans l'establishment politique arménien qui démontrent des tentatives de revanchisme, celles de construire des plans futurs pour la reconquête des territoires nous appartenant d’après le droit historique et international. Par conséquent, la volonté sérieuse du gouvernement arménien, non seulement des paroles et des déclarations, mais aussi des actions démontreront la fin de la guerre et notre progrès vers la paix », a dit le chef de l’Etat.