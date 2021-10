Le président azerbaïdjanais : Il est inutile de parler du statut d'une « entité » qui n'existe plus

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

A vrai dire, nous n'avons récemment entendu aucune déclaration de l'Arménie sur le statut de ce territoire. Malheureusement, ces opinions sont exprimées par d'autres pays et leurs représentants de haut niveau. Quant à notre position, je l'ai exprimée à maintes reprises. Au cours des 30 années de négociations, la position de l'Azerbaïdjan a été très constructive », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en répondant à la question « Pour l'Arménie, le statut de Haut-Karabakh existe toujours et vous leur avez offert des opportunités telles que l'autonomie partielle dans le passé. C'est toujours valable ou pas ? » dans son entretien accordé à l’agence de presse EFE.

« Nous disions que, les coprésidents du Groupe de Minsk le savent très bien, nous étions prêts à donner un certain niveau d'autonomie aux Arméniens vivant en Azerbaïdjan. Mais, cette position a toujours été rejetée par le côté arménien, et ils ont toujours demandé l'indépendance du territoire qu'ils ont appelé « Haut-Karabagh ». Mais aujourd'hui, après la fin de la guerre et le règlement du conflit, ce n'est pas seulement ma position, c'est la position de la majorité du monde, la communauté internationale, qu'il n'est pas nécessaire de parler du statut d'une « entité » qui n’existe plus. Parce que le Haut-Karabakh n'existe pas. Il n'y a pas d'unité administrative de ce genre sur notre territoire », a déclaré le président de la République.

Notant qu'il avait signé un décret sur la nouvelle configuration des zones économiques de l'Azerbaïdjan, le président Ilham Aliyev a déclaré : « Nous avons créé deux zones économiques - les zones économiques du Karabagh et du Zenguézour oriental, et elles couvrent toute la région. Aujourd'hui, environ 25 000 Arméniens vivant au Karabagh, dans la zone sous la responsabilité des soldats russes de maintien de la paix, sont nos citoyens. Ils auront les mêmes droits, privilèges et obligations que tout autre citoyen azerbaïdjanais. Bref, il est impossible de revenir sur la question du statut, il n'y a pas de statut, et tout le monde devrait oublier cette question », a marqué le président Ilham Aliyev.