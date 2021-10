Ilham Aliyev : Si l'Arménie nous remet des cartes précises des mines et fait preuve de bonnes intentions, nous répondrons de manière adéquate

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Je veux clarifier pour votre auditoire la question des prisonniers de guerre. Selon les conventions internationales, ces personnes sont des individus qui sont détenus ou faits prisonniers pendant une guerre. Tous les prisonniers de guerre capturés pendant la guerre ont été restituées par nous immédiatement après la fin de la guerre. En fait, nous les avons remis avant que l'Arménie ne restitue les nôtres, a souligné le président Ilham Aliyev dans son entretien accordé à l’agence de presse espagnole EFE.

Notant que ces personnes, qualifiées de « prisonniers de guerre » par l'Arménie et d'autres, ont été envoyées dans les territoires libérés fin novembre, deux semaines après la fin de la guerre et la signature de l'acte de capitulation par l'Arménie, le chef de l'Etat a donné des informations sur les crimes qu’ils avaient perpétrés. « Pourtant, pendant ce temps, nous avons restitué certains d'entre eux, ce qui constituait un signe de bonne volonté », a-t-il ajouté.

Dans son entretien, le président Ilham Aliyev a également évoqué la question des cartes des mines posées dans les anciens territoires occupés par l'Arménie : « Au début, lorsque nous avons demandé des cartes des zones minées, le gouvernement arménien a déclaré au plus haut niveau qu'il n'avait pas ce genre de cartes. Pendant près d'un an après la fin de la guerre, 150 civils et militaires ont été tués ou grièvement blessés, parce que l'Arménie ne nous a pas fourni les cartes. Certaines cartes ont été récemment introduites, mais la précision de ces cartes n'est que de 25 %. Ainsi, notre demande consiste à ce que l'Arménie nous remette des cartes précises ».

« S'ils le font, s'ils font de bonnes intentions, nous répondrons de manière adéquate », a déclaré le président de la République.