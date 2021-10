Le président de la République : Nous qualifions de très positif et de stabilisateur le rôle de la Turquie et de la Russie

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Pendant la guerre, la Turquie nous a soutenus dès le début. Aujourd'hui, après la fin de la guerre, la Turquie, y compris la Russie, joue un rôle très important dans le futur développement régional et la stabilité. Comme vous le savez, la Russie et la Turquie ont établi un centre de surveillance conjoint dans la région d'Aghdam au Karabagh. Dans le même temps, les soldats de la paix russes prennent des mesures pour maintenir la paix dans les zones peuplées d'Arméniens. Ainsi, de nouvelles réalités sont déjà apparues. Chaque pays doit prendre en compte ces réalités, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en abordant les nouvelles réalités établies dans la région lors de son entretien à l’agence espagnole EFE.

« Nous connaissions notre potentiel et celui de l'Arménie. Peut-être que le gouvernement arménien ne pouvait pas évaluer de manière réaliste qu'il n'avait pas eu de chance face à l'Azerbaïdjan et qu'il serait confronté à de sérieuses difficultés s'il ne se retirait pas pacifiquement des territoires occupés », a déclaré le chef de l'Etat, marquant que l'équilibre du pouvoir entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a changé depuis longtemps.

« En tant que deux voisins de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, la Turquie et la Russie jouent aujourd'hui un rôle très important dans la stabilité, la sécurité et le développement futur. Comme vous le savez, je crois, les présidents des deux pays se sont rencontrés récemment. Ils ont discuté, entre autres, de la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous qualifions de très positif et de stabilisateur le rôle des deux pays », a fait savoir le président Ilham Aliyev, ajoutant que cela constitue, à son avis, le cœur de la nouvelle formule de coopération régionale.