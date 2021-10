Le président azerbaïdjanais souligne l’importance de la création de la plateforme de coopération régionale 3+3

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Nous avons soutenu la proposition du président de la Turquie sur la plate-forme de coopération régionale « 3 + 3 ». L'Arménie n'a pas encore répondu. Vous voyez, l'Arménie présente toujours une position non constructive, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview accordée à l’agence de presse EFE.

Commentant l'importance de la plateforme de coopération proposée par la Turquie, le président azerbaïdjanais a souligné : « Elle servira non seulement les questions d'après-guerre, mais aussi le développement de notre région en général. Car si nous parvenons à créer un tel format de coopération entre les six pays de la région, ce sera la principale garantie contre toute nouvelle action hostile. Ce sera un facteur important dans la coopération régionale et apportera de nombreux avantages. »

Ce n'est que par l'ouverture des communications que nous pouvons augmenter immédiatement les échanges commerciaux entre les pays de la région et créer des dizaines de milliers d'emplois. Cela ne sera possible que par l'ouverture des communications. Cependant, si nous renforçons le commerce mutuel et prêtons attention aux dynamiques positives, notre région passera d'un espace de tension à une région de stabilité et de paix, a indiqué le chef de l’Etat.