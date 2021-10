Le président de la République : L'Azerbaïdjan joue actuellement son rôle de fournisseur fiable de gaz naturel sur le marché européen

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan est un fournisseur fiable de pétrole sur le marché européen depuis 15 ans, il joue actuellement son rôle de fournisseur fiable de gaz naturel. Notre gaz naturel est moins cher que le gaz provenant d'autres sources. Ce gaz provient d'une nouvelle source. L'importance du Corridor gazier Sud s'explique non seulement par des volumes de gaz supplémentaires, mais aussi par la disponibilité de sources alternatives. C'est une question de sécurité énergétique, a dit le président de la République Ilham Aliyev en abordant l’exportation de gaz naturel vers l’Europe dans son entretien accordé à l’agence de presse espagnole EFE.

Le président azerbaïdjanais a dit : « Les réserves prouvées de gaz naturel en Azerbaïdjan sont estimées à 2 600 milliards de mètres cubes. Un tel volume sera suffisant pour notre propre consommation et exportation pendant au moins 100 ans. Nous sommes actuellement en train de découvrir de nouveaux domaines. L'intérêt pour le secteur de pétrole et de gaz de l'Azerbaïdjan augmente parmi les grandes entreprises énergétiques. Nous pouvons augmenter le volume et la production, mais pour cela, nous devons entamer des négociations dès maintenant et signer de nouveaux contrats. Ensuite, nous investirons encore davantage dans la production ».

Le président Ilham Aliyev a fait savoir qu'il est techniquement et commercialement impossible d'augmenter les exportations cet hiver.

« Il ne reste qu'un mois ou deux. Mais si nous commençons maintenant, je pense que nous serons prêts pour l'hiver prochain. Il existe un potentiel pour l’augmentation des volumes, et en outre, nous-mêmes et les investisseurs étrangers investissons actuellement dans les énergies renouvelables. C’est pour cette raison que nous pourrons exporter le gaz naturel que nous consommons, car nous le remplacerons par l'énergie solaire et éolienne », a précisé le chef de l’Etat.

Le président azerbaïdjanais a souligné qu'à l'avenir l’Azerbaïdjan pourrait étendre la géographie de ses approvisionnements aux Balkans en Europe et à un certain nombre d'autres pays d'Europe de l'Est. « Ce serait une bonne chose en termes de sécurité énergétique pour les consommateurs, ainsi que pour les entreprises, et tout le monde, nous y compris », a estimé Ilham Aliyev.