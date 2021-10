La semaine des Prix Nobel commence aujourd'hui

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

Le 4 octobre marque le début de la semaine des Prix Nobel.

Les lauréats des Prix Nobel 2021 seront annoncés dès aujourd’hui. Tout d'abord, le nom du lauréat en physiologie et en médecine sera annoncé. Les lauréats du Prix Nobel de physique et de chimie seront rendus publics le 5 octobre. Le lauréat du Prix Nobel de littérature sera annoncé le 7 octobre, le lauréat du Prix Nobel de paix le 8 octobre, et le 11 octobre, le lauréat du Prix Nobel d'économie sera déterminé, a-t-on appris auprès de l’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan.

Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les Prix Nobel seront décernés le 10 décembre dans les pays où résident les lauréats.