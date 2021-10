Le président azerbaïdjanais visite une nouvelle maison construite pour remplacer une ancienne détruite à Terter dans les attaques à la roquette des troupes arméniennes VIDEO

Terter, 4 octobre, AZERTAC

Dimanche 3 octobre, en marge de son déplacement dans la région de Terter, le président de la République Ilham Aliyev a pris connaissance des conditions créées dans la nouvelle maison de Sahib Ismayilov, construite pour remplacer celle qui avait été détruite à la suite des attaques au lance-roquettes Smerch des forces armées arméniennes pendant la Guerre patriotique.

Au total, 16 civils avaient été tués et 63 autres blessés à Terter durant la Guerre patriotique. Pendant la guerre 16 277 projectiles de char, d’artillerie, de Grad, de mortier et 21 missiles interdits avaient été tirés sur 40 localités de la région, dont la ville de Terter. En conséquence, 82 immeubles résidentiels, 5949 maisons individuelles, 184 entreprises et 301 installations non résidentielles, 16 écoles, 11 jardins d'enfants, 1 école professionnelle, 1 école de musique, 30 bâtiments administratifs et environ 20 établissements culturels et de santé avaient été endommagés à Terter.

X X X

Ensuite, le président Ilham Aliyev a jeté un coup d’œil sur les obus tirés par les troupes arméniennes sur la région de Terter pendant la Guerre patriotique.