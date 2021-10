Le président Ilham Aliyev : La libération du bourg de Sougovouchan était d'une grande importance stratégique

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

Il y a un an, le 3 octobre, le bourg de Sougovouchan a été libéré de l'occupation. C'était un événement très important, la libération d’un bourg stratégique dans les premiers jours de la Guerre était un grand succès, une grande victoire. Lors de la libération de ce bourg, nous avons eu des martyrs et blessés. Qu’Allah ait pitié des âmes de tous nos martyrs et accorde un prompt rétablissement aux blessés, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, après avoir hissé le drapeau national dans le bourg de Sougovouchan et du village de Talych de la région de Terter.

Soulignant l'importance stratégique de la libération du bourg de Sougovouchan, le chef de l'État a dit : « L'emplacement de ce bourg a joué un rôle important dans la guerre et la présence de ce bourg entre nos mains nous a donné un avantage dans nos opérations. L'ennemi savait évidemment que nous avancerions dans cette direction. Le village de Talych et le bourg de Sougovouchan ont été libérés dans une journée, le 3 octobre 2020. De très hautes fortifications et plusieurs lignes de défense avaient été construites ici. L'ennemi était situé à toutes les hauteurs stratégiques, sur les hauteurs menant au bourg. L'armée azerbaïdjanaise a fait preuve d'un grand héroïsme et d'abnégation, libéré le village de Talych et le bourg de Sougovouchan à la suite de violents combats.

Evoquant d’autres aspects importants de la libération du bourg de Sougovouchan et du village de Talych, le président Ilham Aliyev a indiqué que six premiers villages avaient été libérés le 27 septembre, le premier jour de la Guerre patriotique, et qu'aucune localité n'avait été libérée jusqu’au 3 octobre.