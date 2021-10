Ilham Aliyev : Le 4 octobre, jour de libération de Djabraïl, restera gravé à jamais dans notre histoire

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

Le 4 octobre restera gravé à jamais dans notre histoire. Car le 4 octobre, la ville de Djabraïl a été libérée des envahisseurs, et cette victoire avait une grande signification. Pour la première fois dans la première semaine de la Guerre, le centre régional a été libéré, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au cours de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Djabraïl.

« Cela a donné une force et une confiance supplémentaires à notre armée, et après cette victoire, notre glorieuse armée a rempli sa mission historique ailleurs. Les habitants de Djabraïl sont bien conscients que le premier jour de la guerre, deux villages de la région de Djabraïl, Böyük Merdjanly et Nuzgar, et quatre villages de la région de Fuzouli ont été libérés des occupants, et c'était notre premier succès », a dit le chef de l'Etat.

Le président azerbaïdjanais a souligné : « En revenant un an en arrière, nous voyons une fois de plus la grandeur de notre victoire. Lorsque la guerre a éclaté, bien sûr, notre activité quotidienne était de consolider la victoire et de libérer tous les territoires occupés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de temps pour analyser les succès obtenus, et ce n'était pas nécessaire. Mais aujourd'hui, un an après la guerre et la libération de Djabraïl, quand on l'analyse plus précisément et plus clairement, on voit que cette victoire était très importante. »