Le président Ilham Aliyev a abordé l’importance de l’opération de Djabraïl dans le déroulement ultérieur de la guerre

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

L'importance de l'opération de Djabraïl consistait, à la fois, à ce qu'après la libération de Djabraïl, nous avons pu avancer avec succès vers d'autres régions azerbaïdjanaises occupées à cette époque-là, a estimé le président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec un groupe de représentants de la communauté de la région de Djabraïl.

Le chef de l'Etat a rappelé que la libération de Djabraïl avait été suivie par celle de Zenguilan, de Goubadli et puis de la partie sud de la région de Latchine. « Ainsi, nous avons pu prendre le contrôle total du couloir de Latchine, et je tiens à redire qu'il y a eu des combats très acharnés pendant plusieurs jours pour la libération des villages de Soltanly et Emirvarly, et c'était l'un des endroits où l'armée arménienne avait résisté et construit de grandes fortifications », a précisé le président Ilham Aliyev.