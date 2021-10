Le président Ilham Aliyev : L’histoire azerbaïdjanaise n’a jamais connu une victoire pareille

Bakou, 5 octobre, AZERTAC

Notre victoire dans la deuxième guerre du Karabakh est une victoire historique. L’histoire azerbaïdjanaise n’a jamais connu une victoire pareille. Tout le peuple s'est uni pour remporter cette victoire, s'est tenu derrière notre armée, et l'armée a accompli avec dignité les ordres du Commandant suprême des armées, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre, à Djabraïl, avec un groupe de représentants de la communauté régionale.

« Je tiens à répéter que nous avons restauré la justice historique en faisant preuve d'héroïsme, d'abnégation, en combattant et en donnant des martyrs, nous avons expulsé l'ennemi de notre terre et lui avons donné une bonne leçon. L'ennemi s'est agenouillé devant nous, a hissé le drapeau blanc, et désormais le peuple azerbaïdjanais vivra comme un peuple victorieux pour toujours », a souligné le président de la République.