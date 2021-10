Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale des enseignants

Bakou, 5 octobre, AZERTAC

Le 5 octobre, c’est la Journée mondiale des enseignants.

L’UNESCO a proclamé le 5 octobre Journée mondiale des enseignants en 1994, célébrant ainsi le grand pas effectué en faveur des enseignants le 5 octobre 1966, lorsqu’une conférence intergouvernementale spéciale organisée par l’UNESCO à Paris en coopération avec l’OIT a adopté la Recommandation OIT /UNESCO concernant la condition du personnel enseignant.

La Journée mondiale des enseignants est organisée conjointement par l’UNICEF, l’Organisation internationale du Travail et l’Internationale de l’éducation.

Un an et demi après le début de la crise de la COVID-19, la Journée mondiale des enseignants 2021 mettra l’accent sur le soutien qu’il convient d’apporter aux enseignants pour qu’ils participent pleinement au processus de relance. Elle aura pour thème « Les enseignants au cœur de la relance de l’éducation ».

Des événements mondiaux et régionaux se dérouleront sur cinq jours. Ils présenteront les conséquences de la pandémie sur la profession enseignante, en mettant en avant des réponses politiques efficaces et prometteuses, et auront pour objectif de définir les mesures à prendre pour que le personnel enseignant développe tout son potentiel.

Cette année, les célébrations de la Journée mondiale des enseignants auront lieu en même temps que la réunion du Comité conjoint OIT-UNESCO d’experts sur l’application des Recommandations concernant le personnel enseignant (CEART), qui se tiendra du 4 au 8 octobre 2021.