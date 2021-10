L’ICESCO partage une publication à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants

Bakou, 5 octobre, AZERTAC

En reconnaissance du statut et du rôle importants des enseignants ; et en affirmation de leur noble mission, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) célèbre la Journée mondiale des enseignants, qui constitue une occasion de souligner leurs réalisations et de proposer des visions futures à même de promouvoir leurs rôles, afin de développer la qualité du processus éducatif, de parvenir au progrès des sociétés et d’édifier des civilisations humaines de haut niveau.

Le 4ème ODD, visant à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d’égalité, ne peut être réalisé indépendamment du rôle central d’enseignants qualifiés capables de créer des esprits créatifs et innovants, tel que démontré par les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le processus éducatif. Pour activer ce rôle, les autorités concernées doivent veiller à l’autonomisation des enseignants et à leur qualification professionnelle appropriée, tout en leur dispensant une formation efficace, garantissant leur bien-être et leur apportant la motivation et le soutien matériel, moral et psychologique.

L’anticipation de l’avenir de l’éducation après la pandémie prédit que l’école changera inévitablement et sera remplacée par les futures écoles numériques, d’où la nécessité d’investir dans la qualification des enseignants pour renforcer leurs compétences et capacités et leur permettre de s’adapter aux évolutions technologiques et pédagogiques. L’enseignant du futur doit donc être doté de compétences en matière de gestion des crises, de réflexion prospective critique et créative, de travail en équipe, en plus des capacités d’enseignement, d’évaluation, de suivi et de communication à distance en utilisant les nouvelles technologies et les applications de l’intelligence artificielle.

A l’occasion de sa célébration de la Journée mondiale des enseignants, l’ICESCO renouvelle son appel à garantir le droit à l’éducation et à permettre l’accès équitable de tous à une éducation de qualité, en se focalisant sur les groupes marginalisés, en particulier les filles et les femmes qui sont au centre des préoccupations de l’Organisation, d’où sa proclamation de 2021 Année de la femme. Il s’avère donc impératif pour les gouvernements et les acteurs de l’éducation d’assumer leurs responsabilités et rôles envers les enseignants, en leur assurant la formation et la qualification, en garantissant leur sécurité et préservant leur santé, et en améliorant leurs conditions professionnelles, sociales et de vie dans le but de renforcer leur enthousiasme pour plus de dévouement et de persévérance, et de contribuer plus efficacement à la mise à niveau des systèmes éducatifs.

Par conséquent, l’ICESCO appelle à élargir l’investissement dans les nouvelles technologies, à intégrer les applications de l’intelligence artificielle dans le processus éducatif et à permettre aux enseignants de les utiliser. À cette occasion, Elle a lancé son Prix pour les ressources éducatives numériques ouvertes au service de la continuité du processus éducatif, qui vise à assurer la continuité de l’éducation à travers l’utilisation des TIC, à encourager l’innovation pédagogique, à alimenter l’esprit de compétitivité et à mettre en valeur les compétences et capacités créatives des différents acteurs de l’éducation. (ICESCO)