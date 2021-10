Une délégation parlementaire azerbaïdjanaise effectuera une visite officielle en Slovaquie

Bakou, 6 octobre, AZERTAC

Une délégation parlementaire menée par la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, effectuera le 7 octobre une visite officielle à Bratislava, en Slovaquie.

Lors de la visite, la présidente du parlement azerbaïdjanais aura des rencontres avec le Premier ministre slovaque, le président du Conseil national de la République slovaque et le ministre des Affaires étrangères.

L'approfondissement de la coopération bilatérale et multilatérale, l’état actuel des relations interparlementaires et les perspectives de leur développement et d'autres questions feront l’objet de discussions au cours des entretiens.

La visite se terminera le 9 octobre.