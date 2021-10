Le président azerbaïdjanais : Notre coopération avec l’Union européenne a un agenda très large

Bakou, 6 octobre, AZERTAC

La coopération à long terme de l'Azerbaïdjan avec l'Union européenne a un agenda très large, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lorsqu’il a reçu les lettres de créance du nouveau chef de la représentation de l’Union européenne en Azerbaïdjan, Peter Michalko.

Le chef de l’Etat l’a qualifié de coopération très fructueuse et réussie.

« Nos points de vue sur les relations bilatérales, le développement régional et la situation d'après-guerre coïncident complètement. Nous comptons sur l'Union européenne comme notre grand partenaire et médiateur impartial dans le processus de mobilisation des efforts et de contribution à la situation d'après-guerre », a précisé le président Ilham Aliyev.