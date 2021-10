Le président de la République : Tous les éléments importants du réseau d'infrastructure de transport sont achevés en Azerbaïdjan

Bakou, 6 octobre, AZERTAC

Je suis très satisfait que la Commission européenne attache une grande importance à notre secteur de transports, a fait savoir le président de la République Ilham Aliyev lorsqu’il a reçu les lettres de créance du nouveau chef de la représentation de l’Union européenne en Azerbaïdjan, Peter Michalko.

Le chef de l'Etat a noté que le secteur des transports pourrait être un domaine très prometteur non seulement en termes de coopération économique et de transport, mais aussi en termes de stabilité et de sécurité dans la région.

« Nous avons achevé tous les éléments importants du réseau d'infrastructure de transport en Azerbaïdjan, et nous sommes prêts, nous utilisons déjà ce potentiel », a souligné le président azerbaïdjanais.