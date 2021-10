Ilham Aliyev: L'Union européenne peut contribuer à la paix et à la coopération dans la période d'après-guerre

Bakou, 6 octobre, AZERTAC

L'un des domaines les plus importants est la contribution de l'Union européenne au développement, à la paix durable et à la coopération dans la période d'après-guerre, et nous y sommes prêts, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec le nouveau chef de la représentation de l’Union européenne en Azerbaïdjan, Peter Michalko.

Evoquant la politique de l'Azerbaïdjan dans la période d'après-guerre, le chef de l’Etat a ajouté : « Nous voulons tourner la page et établir des relations avec l'Arménie, pays voisin. Ce processus a partiellement commencé. Cependant, je pense que si l'Union européenne s'implique activement, je vois une telle volonté, cela peut nous aider dans de nombreux domaines. »