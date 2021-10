Peter Michalko : L'Union européenne est prête à travailler avec l'Azerbaïdjan dans le cadre d'un partenariat étroit

Bakou, 6 octobre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan est un partenaire important pour l'Union européenne. Nous sommes prêts à travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat étroit dans les domaines clés tels que l'économie, l'innovation, le commerce, l'énergie, l'investissement, les infrastructures et la coopération, a dit le nouveau chef de la représentation de l'UE en Azerbaïdjan, Peter Michalko, lorsqu’il a remis ses lettres de créance au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« La signature du nouvel Accord global entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan sera notre principale priorité. Nous sommes convaincus que cela contribuera non seulement à élargir notre coopération bilatérale, mais servira également à renforcer davantage l'économie azerbaïdjanaise et à accroître sa prospérité et sa diversification », a fait savoir Peter Michalko.