De hauts représentants américains et chinois se rencontreront à Zurich

Pékin, 6 octobre, AZERTAC

Yang Jiechi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), rencontrera le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, à Zurich, en Suisse, a annoncé mercredi une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

M. Yang, qui est également directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du PCC, rencontrera M. Sullivan « conformément au consensus atteint le 10 septembre par les chefs d'Etat chinois et américain lors de leur appel téléphonique et comme convenu par la Chine et les Etats-Unis », a déclaré Hua Chunying.

Ils échangeront leurs points de vue sur les relations entre la Chine et les Etats-Unis et sur les questions relatives, a déclaré Mme Hua.

Xinhua