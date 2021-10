Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a donné le 7 octobre un coup de fil au Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Le Président Ilham Aliyev a félicité le Président russe pour son anniversaire et lui a souhaité une excellente santé et de nouveaux succès dans ses activités en faveur du développement et de la prospérité de son pays.

Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude le Président Ilham Aliyev pour son attention et ses félicitations.

Soulignant le développement réussi des relations amicales entre l'Azerbaïdjan et la Russie dans divers domaines, les chefs d'État se sont déclarés convaincus que la coopération entre les deux pays continuerait à se renforcer, ont échangé sur les perspectives des relations.

La situation dans la région a fait l’objet de discussions lors de la conversation téléphonique.