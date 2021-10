Le président azerbaïdjanais adresse ses condoléances à son homologue pakistanais

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de condoléances au président de la République islamique du Pakistan, Arif Alvi.

Dans son message, le président Ilham Aliyev s’est dit profondément attristé à la suite de nombreuses victimes et destructions causées par un violent séisme dans la province du Baloutchistan, au Pakistan.

« En ces circonstances tragiques, je présente, en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes plus sincères condoléances à vous-même, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'au peuple pakistanais frère. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Qu’Allah ait leurs âmes ! », lit-on dans le message de condoléances.