Le prix Nobel de littérature attribué au romancier Abdulrazak Gurnah

Stockholm, 7 octobre, AZERTAC

Le Prix Nobel de littérature 2021 a été attribué au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah, a annoncé l’Académie suédoise.

Né en 1948 sur l'île de Zanzibar, Abdulrazak Gurnah est arrivé en Grande-Bretagne en tant que réfugié à la fin des années 1960.

Connu surtout pour son roman « Paradise » , l’auteur a été récompensé pour son récit « empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents », selon le jury.