Les ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais et arménien peuvent se réunir de nouveau

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

La partie azerbaïdjanaise a toujours été ouverte au dialogue et notre pays préfère résoudre les différends par voie de négociation. Nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous étions prêts à négocier avec la partie arménienne dans la période post-conflit, a déclaré Leyla Abdullayeva, responsable du service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, en répondant aux questions des médias locaux, selon l'AZERTAC.

« Nous pensons qu'il serait utile de discuter des questions liées à la normalisation des relations arméno-azerbaïdjanaises dans la période post-conflit. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés à New York il y a un certain temps. Nous n'excluons pas une telle réunion à l'avenir », a-t-elle ajouté.

L'Azerbaïdjan estime qu'à ce stade, une plus grande attention devrait être accordée à la mise en œuvre des déclarations conjointes signées par les chefs d'État et de gouvernement des trois pays. On sait qu'il y a un certain nombre de questions non résolues à cet égard. Nous pensons que l'ouverture des communications et le début des négociations sur la délimitation des frontières peuvent créer une base solide pour nos progrès constructifs dans l‘instauration d'une paix durable dans la région », a souligné Leyla Abdullayeva.