L’Alliance européenne des agences de presse tient sa conférence d’automne

Vienne, 7 octobre, AZERTAC

Le 7 octobre, l'Alliance européenne des agences de presse (EANA) a tenu sa conférence d'automne sur le thème « La diversité et l’égalité des genres dans la presse » à Vienne, en Autriche.

Des représentants des agences membres de l’EANA, Reuters, Press Association, Agence France-Press, TASS, Anadolu, EFE, BTA, APA, DPA, ainsi que l’AZERTAC ont été présents à la conférence d’automne de l’Alliance.

Clemens Pig, directeur de l'Agence de presse autrichienne APA, organisateur de la conférence, et Peter Kropsch, président de l'EANA et de l’agence de presse allemande DPA, ont déclaré lors de l'ouverture de la conférence que la diversité et l'égalité des genres étaient des questions importantes dans toutes les sphères de la société, y compris les médias. Selon eux, le bon emploi du principe de diversité peut avoir un impact positif sur les activités des médias.