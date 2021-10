Le nouvel ambassadeur de Roumanie remet la copie figurée de ses lettres de créance au ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a reçu ce jeudi la copie figurée des lettres de créance du nouvel ambassadeur de Roumanie, Vasile Soare.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a félicité l'ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses fonctions, a rapporté dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Rappelant l'étroite coopération et le partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Roumanie, le ministre a souligné le potentiel de développer encore plus les relations bilatérales et a évoqué la nécessité des efforts conjoints à cet égard. Le ministre a également marqué avec satisfaction la mise en œuvre de la coopération entre les deux pays, ainsi que sur les plateformes internationales.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a abordé la situation actuelle dans la région, les nouvelles réalités établies après le règlement du conflit, les travaux de restauration et de construction dans les territoires libérés, ainsi que la menace des mines existante. Lors de la rencontre il a été indiqué que la normalisation des relations avec l'Arménie était possible à la suite de l’élimination du facteur d'occupation, et pour cela, il était important, tout d'abord, de respecter pleinement la mise en œuvre des déclarations trilatérales, d’ouvrir les communications, ainsi que de lancer le processus de délimitation.

Evoquant le partenariat stratégique existant entre les deux pays, l'ambassadeur Vasile Soare l'a qualifié de véritable partenariat. Il a déclaré que les relations bilatérales étaient basées sur le principe du respect de l'intégrité territoriale du droit international, et a ajouté que c'était la position de principe de la Roumanie. L'ambassadeur a évoqué les perspectives d'élargissement du partenariat existant entre les deux pays, y compris la poursuite du dialogue politique, ainsi que le développement des relations dans les domaines économique, énergétique, culturel, éducatif et autres.

Les parties ont souligné l'importance de développer la coopération bilatérale dans tous les domaines et exprimé la détermination d'exploiter pleinement les opportunités existantes à cet égard.