Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Un an s'est écoulé depuis l’attaque à la roquette des forces armées de l’Arménie contre la ville de Berdé pendant la Guerre patriotique.

Des civils ont été blessés ainsi que des infrastructures ont été gravement endommagés à la suite des tirs ennemis lancés depuis le complexe de missile Tochka-U. Le bombardement de la ville et des villages par l'artillerie lourde est une preuve de la barbarie arménienne.

En général, conformément aux instructions du gouvernement arménien, non seulement Gandja et Berdé, mais aussi Yevlakh, Beylagan, Terter, Guébélé, Goranboy, Aghdjabédi, Khyzy et d'autres villes et régions ont été la cible de missiles balistiques et d'autres pièces d'artillerie lourde. À la suite de ces agressions militaires, 93 civils, dont 12 enfants et 27 femmes, ont été tués, 454 civils ont été blessés et, au total, 12 292 zones résidentielles et non résidentielles et 288 véhicules ont été endommagés.