Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la poste

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Le 9 octobre, c’est la Journée mondiale de la poste.

La Journée mondiale de la poste est célébrée chaque année le 9 octobre pour marquer la date anniversaire de la fondation de l’Union postale universelle (UPU) en 1874 dans la capitale suisse, Berne. La Journée mondiale de la poste a été instituée à l'issue du Congrès de l'UPU à Tokyo en 1969.

En 2015, les pays du monde entier se sont engagés à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable, qui visent à mettre fin à l'extrême pauvreté et à la faim, à lutter contre les inégalités et l'injustice, et à prendre des mesures pour inverser le changement climatique - pour ne citer que quelques-uns de ces 17 objectifs. Assumant sa part dans cet effort mondial, la poste a aujourd'hui un rôle plus important que jamais en fournissant une infrastructure de développement.

Les postes fournissent des services d’ordre financier et social pendant et après la pandémie

Grâce à son réseau composé de plus de 650 000 bureaux de poste et de 5,3 millions d’employés à travers le monde, et bénéficiant d’un mandat de service public de la part d’une majorité de gouvernements, la poste peut fournir des services à tout un chacun et partout dans le monde avec une capacité inégalée.

Thème 2021 : Innover pour la reprise

« Lorsque la COVID-19 a frappé tous les pays du monde, et notamment l’infrastructure logistique en place, la poste a tout de même trouvé le moyen de maintenir la prestation de services au profit des communautés que nous honorons lors de la Journée mondiale de la poste.

C’est cette capacité des postes à innover et à s’adapter pour servir les communautés que nous célébrons à l’occasion de la Journée mondiale de la poste. » (ONU)