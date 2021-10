Les présidents des parlements azerbaïdjanais et slovaque tiennent une conférence de presse conjointe

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

La rencontre de la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, et du président du parlement slovaque a été suivie par une conférence de presse conjointe vendredi 8 octobre.

La présidente du Milli Medjlis a déclaré que la visite de la délégation parlementaire azerbaïdjanaise en Slovaquie se poursuivait avec succès, a-t-on appris auprès du parlement azerbaïdjanais.

« Il s'agit de la première visite officielle en Slovaquie au niveau du président du Milli Medjlis. Au cours de la visite, des rencontres constructives ont eu lieu avec le Premier ministre slovaque Eduard Heger et le président du Conseil national Boris Kollar, et les rencontres se poursuivent conformément au programme. Au cours des rencontres, les relations azerbaïdjano-slovaques ont été discutées au niveau parlementaire, nous avons partagé nos points de vue sur l'approfondissement de nos relations dans les formats bilatéraux et multilatéraux », a souligné Sahibé Gafarova.

La présidente du Milli Medjlis a déclaré aux journalistes que l'Azerbaïdjan souhaitait développer ses relations avec la Slovaquie, l'un des pays de l'Union européenne. Il a indiqué que lors de la rencontre avec le président du Conseil national Boris Kollar, ils ont partagé leurs points de vue sur les visites mutuelles et l'échange d'expériences dans le domaine de la législation.

La président du parlement azerbaïdjanais a fait savoir que le développement des relations interparlementaires pourrait jouer un rôle important dans le rapprochement des deux peuples, dans la transmission objective des réalités de l'Azerbaïdjan au public slovaque et des processus qui se déroulent en Slovaquie au public azerbaïdjanais. Elle s’est déclarée convaincue que l'approfondissement des relations interparlementaires contribuerait au développement croissant des relations entre les deux pays.

La présidente du Milli Medjlis a dit qu'au cours des rencontres, elle avait informé ses interlocuteurs de la nouvelle situation établie dans la région après la Guerre patriotique de 44 jours de l’Azerbaïdjan. Elle a souligné qu'à la suite de cette guerre, l'Azerbaïdjan avait restauré son intégrité territoriale reconnue par la communauté internationale. Elle a également fait savoir qu’elle souhaitait, à la veille du 30e anniversaire du génocide de Khodjaly commis par l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, que le parlement slovaque s’exprime sur ce crime commis contre l'humanité.