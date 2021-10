Aujourd'hui, c’est le premier anniversaire de la libération du bourg de Hadrout VIDEO

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Aujourd'hui, le 9 octobre, c‘est le premier anniversaire de la libération du bourg de Hadrout de la région de Khodjavend de l'occupation arménienne.

Le 9 octobre 2020, l'armée azerbaïdjanaise victorieuse a libéré plusieurs localités occupées par les Arméniens, dont le bourg de Hadrout dans la région de Khojavend. La libération de Hadrout dans les premiers jours de la Guerre patriotique a encore renforcé la supériorité de l'armée azerbaïdjanaise sur le champ de bataille. Le bourg de Hadrout était une zone stratégique et importante pour les forces armées arméniennes car elles s'y étaient très bien renforcées. De plus, Hadrout a permis à l'ennemi d'envoyer des troupes supplémentaires dans les zones frontialières autour de Fuzouli et Djabraïl.