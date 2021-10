Le président Ilham Aliyev : Une nouvelle ère commence à Hadrout et, en général, dans le Karabagh

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Célébrer cette journée avec vous ici, à Hadrout, je crois, est un événement spécial. Après de longues années, nous sommes retournés à Hadrout, dans la région de Khojavend, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec les représentants de la communauté de la région de Khodjavend.

« Nous sommes retournés en combattant, en donnant des martyrs. Qu’Allah ait pitié de tous nos martyrs, au prix de leur sang, de leur vie, grâce au courage et à l'héroïsme de nos militaires, nous avons restauré la justice historique, avons expulsé les envahisseurs de nos terres ancestrales et y sommes retournés. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence à Hadrout et, en général, dans le Karabagh », a estimé le président Ilham Aliyev.