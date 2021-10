Le président azerbaïdjanais : La libération de Hadrout a ouvert de nouvelles opportunités pour nos plans ultérieurs

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

L'opération de Hadrout est l'une des opérations d’une importance particulière de la Seconde Guerre du Karabagh. Cette opération revêtait une grande importance tant sur le plan militaire que stratégique. La réussite de cette opération nous a permis d'atteindre notre objectif : libérer le Karabagh, a souligné le président Ilham Aliyev dans son discours lors de la rencontre avec un groupe de représentants de la communauté de la région de Khodjavend.

Soulignant l'importance particulière de Hadrout sur le plan stratégique, le chef de l'État a déclaré : « Les collines qui entourent le bourg permettent de contrôler une vaste zone, et il était très difficile, du point de vue militaire, de prendre Hadrout. Dans le même temps, la libération de Hadrout a ouvert de nouvelles opportunités pour nos plans ultérieurs ».

« Malgré le fait que pendant la guerre il y avait plus de dix mille déserteurs dans l'armée arménienne et qu'ils se sont enfuis précipitamment de certaines localités, il y avait une résistance à Hadrout et des combats acharnés se sont poursuivis pendant quelques jours. Pourtant, conscients de leur impuissance devant les soldats et officiers azerbaïdjanais, ils ont subi une défaite même ici », a dit le président de la République.