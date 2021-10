Ilham Aliyev : En menant l'opération de Hadrout, nous avons une fois de plus montré notre force à l'Arménie et au monde entier

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

L'importance de l'opération Hadrout est que les dirigeants arméniens et l'armée arménienne ne s'attendaient pas à ce que nous allions à Hadrout après Djabraïl. Ils pensaient qu'on irait en direction de Fuzouli. Bien qu'ils aient eu un important contingent à Hadrout, ils ne s'attendaient pas à ce que nous venions ici », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en abordant l’importance de l’opération de Hadrout au cours de sa rencontre avec les représentants de la communauté de la région de Khodjavend.

« Du point de vue militaire, la libération de Hadrout demandait beaucoup d'abnégation et de professionnalisme. En menant cette opération, nous avons une fois de plus montré notre force à l'Arménie et au monde entier. Nous avons montré que personne ni rien ne pouvait nous barrer la route et que nous libérerions toutes nos terres à tout prix », a ajouté le président azerbaïdjanais.