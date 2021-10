Le président Ilham Aliyev : Nous étions déterminés à libérer le bourg de Hadrout avec un minimum de pertes et nous y sommes parvenus

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Le public azerbaïdjanais est bien conscient qu'il y avait beaucoup de fausses informations sur l'opération de Hadrout dans les médias arméniens. Après avoir nettoyé toutes les montagnes situées autour de Hadrout des envahisseurs, il est devenu clair que la libération du bourg n'était qu'une question de temps », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec un groupe de représentants de la communauté de la région de Khodjavend.

« Nous étions déterminés à libérer le bourg avec un minimum de pertes, et nous y sommes parvenus. Les dirigeants arméniens et le ministère arménien de la Défense déclaraient que Hadrout était toujours sous le contrôle des Arméniens. Ils ont affirmé qu'ils auraient eu recours à une retraite tactique et qu'ils étaient déjà retournés à Hadrout en expulsant les soldats azerbaïdjanais de Hadrout. En voyant tous ces mensonges, j'étais simplement stupéfait car il était clair que Hadrout avait déjà été libéré par nous. J'ai ordonné de hisser le drapeau azerbaïdjanais à Hadrout pour mettre fin à ces mensonges des Arméniens. Ensuite, après que des soldats et des officiers azerbaïdjanais aient hissé notre drapeau national à Hadrout et m'en aient fait part, la propagande officielle arménienne a admis que Hadrout était sous le contrôle de l'armée azerbaïdjanaise », a précisé le président Ilham Aliyev.