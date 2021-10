Le président azerbaïdjanais : Nous avons de très grands projets liés au développement futur de la région de Khodjavend et du bourg de Hadrout

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

« Le potentiel touristique de la région de Khodjavend est assez important. C'est une zone très riche en termes de nature – il y a des montagnes, des forêts, des rivières – un endroit comme le paradis. Des sites historiques, des ponts, ainsi que la célèbre grotte d’Azykh et la grotte Taghlar – ils se trouvent ici », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Khodjavend.

Abordant l’intention des Arméniens d’arméniser la grotte d’Azykh, le président Ilham Aliyev a dit : « Regardez le niveau de leur absurdité - ils affirmaient que la grotte d’Azykh avait été habité par les Arméniens. On ne sait pas s'il faut en rire ou non. Ce sont des archéologues azerbaïdjanais qui ont découvert la grotte d’Azykh. Ces archéologues ont fait beaucoup de recherches, tandis que les Arméniens ont simplement amené des scientifiques de plusieurs pays du monde à des fins de propagande et ont organisé un spectacle ici. La grotte a été gravement endommagée », a précisé le chef de l'État.

Le président de la République a également invité les investisseurs azerbaïdjanais et étrangers à construire des centres touristiques et des hôtels dans ces lieux si riches en sites historiques.

« Nous avons de très grands projets liés au développement futur de la région de Khodjavend et du bourg de Hadrout. Nous avons commencé à mettre en œuvre ces projets aujourd'hui. Aujourd'hui, les habitants de Khodjavend visitent leurs terres natales et ces visites seront plus fréquentes », a ajouté le président de la République.