Le président Ilham Aliyev: La libération du bourg de Hadrout a causé un grand choc moral et psychologique à l'Arménie

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

Cela montre une fois de plus que la propagande arménienne est basée sur des mensonges, soit pendant l'occupation, soit pendant la guerre et la période d'après-guerre. Leur histoire, leur passé, leur Etat-nation et leur mythologie sont falsifiés, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Khodjavend.

Le chef de l'Etat a dit : « Les Arméniens du monde ont simplement créé une fausse impression dans les pays où ils vivent, comme si le peuple arménien vivait ici depuis des siècles. Les Arméniens ont été déportés d’Iran vers le bourg de Hadrout au XIXe siècle. Tout le monde le sait. Jusque-là, aucun Arménien ne vivait ici. En falsifiant l'histoire, ils falsifient les réalités d'aujourd'hui ».

Le président azerbaïdjanais a souligné que pendant la guerre, les autorités arméniennes avaient diffusé beaucoup de fausses informations. « Il y avait tant d'informations fausses et absurdes provenant de leur ministère de la Défense, qui aurait probablement dû être rebaptisé ministère du mensonge, que nous et les experts internationaux, nous avons été tout simplement surpris. L'étendue de ce mensonge lié au bourg de Hadrout a atteint son apogée. Car, la libération de Hadrout a causé un grand choc moral et psychologique à l'Arménie », a estimé Ilham Aliyev.